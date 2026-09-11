Top.Mail.Ru
Чайник электрический Philips HD9350/90 silver/black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Philips HD9350/90 silver/black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Philips HD9350/90 silver/black - фото 1
Чайник электрический Philips HD9350/90 silver/black - фото 2
Чайник электрический Philips HD9350/90 silver/black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Philips HD9350/90 silver/black - фото 1
  • Чайник электрический Philips HD9350/90 silver/black - фото 2
  • Чайник электрический Philips HD9350/90 silver/black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524281
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х21
Вес, кг.
1.55

Описание товара Чайник электрический Philips HD9350/90 silver/black

Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой. Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку. Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

Отзывы о товаре Чайник электрический Philips HD9350/90 silver/black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой. Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку. Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Philips HD9350/90 silver/black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...