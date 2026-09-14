Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
В наличии
Код товара: 485950
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.2
Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - отличный выбор и будет достойной покупкой. Перед покупкой Zelmer ZCK1274E ECRU Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами. Интернет-магазин Techport.ru - это гарантия низкой цены, оперативной доставки и качественного клиентского сервиса.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Чайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU - купить по цене 2590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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