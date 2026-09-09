Чайник электрический Scarlett SC-EK21S68 серебристый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 276715
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включение без воды
Основной цвет
серебро
Прочее
большое окно на крышке
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.15
Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S68 серебристый
Электрический чайник SC-EK21S68 объемом 1,7 л. Прибор оснащен окном для контроля уровня воды сбоку и дополнительным окном на крышке, что позволит легче контролировать уровень наливаемой воды. Автоматическое открытие крышки, закрытый нагревательный элемент– облегчат пользование прибором. Также прибор оснащён системой многоуровневой безопасности Safe work – автоотключение при закипании, защита от включения без воды. Благодаря дизайнерскому сочетанию глянцевого и матового металла – чайник впишется в любой интерьер.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, серые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включение без воды
Основной цвет
серебро
Прочее
большое окно на крышке
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Развернуть
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник SC-EK21S68 объемом 1,7 л. Прибор оснащен окном для контроля уровня воды сбоку и дополнительным окном на крышке, что позволит легче контролировать уровень наливаемой воды. Автоматическое открытие крышки, закрытый нагревательный элемент– облегчат пользование прибором. Также прибор оснащён системой многоуровневой безопасности Safe work – автоотключение при закипании, защита от включения без воды. Благодаря дизайнерскому сочетанию глянцевого и матового металла – чайник впишется в любой интерьер.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, серые
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