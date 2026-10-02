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Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn

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Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 1
Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 2
Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 3
Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 4
Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 5
Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 6
Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 7
Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 8
Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 1
  • Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 2
  • Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 3
  • Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 4
  • Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 5
  • Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 6
  • Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 7
  • Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 8
  • Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
2 730 руб.  2 970 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 337264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
2 730 руб. -8%
2 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Чайник
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, съемный фильтр
Дополнительные функции
автоотключение при снятии с подставки
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2
Цвет
черный, прозрачный
Комплектация
чайник
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.4

Описание товара Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn

Электрочайник оснащен мощностью 2200 Вт и объем 2 литра. Кнопки управления расположены на ручке, что помогает выбрать нужную температуру. Подсветка. Вращение на подставке. Наличие заварника. Автоотключение. Терморегулятор. Отсек для шнура.

Отзывы о товаре Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Чайник
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, съемный фильтр
Дополнительные функции
автоотключение при снятии с подставки
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2
Цвет
черный, прозрачный
Комплектация
чайник
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник оснащен мощностью 2200 Вт и объем 2 литра. Кнопки управления расположены на ручке, что помогает выбрать нужную температуру. Подсветка. Вращение на подставке. Наличие заварника. Автоотключение. Терморегулятор. Отсек для шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn - стоимость товара 2730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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