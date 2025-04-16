Top.Mail.Ru
Чайный набор Kitfort КТ-6179 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайный набор Kitfort КТ-6179

23 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Чайный набор Kitfort КТ-6179 - фото 1
Чайный набор Kitfort КТ-6179 - фото 2
Чайный набор Kitfort КТ-6179 - фото 3
Чайный набор Kitfort КТ-6179 - фото 4
Чайный набор Kitfort КТ-6179 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайный набор Kitfort КТ-6179 - фото 1
  • Чайный набор Kitfort КТ-6179 - фото 2
  • Чайный набор Kitfort КТ-6179 - фото 3
  • Чайный набор Kitfort КТ-6179 - фото 4
  • Чайный набор Kitfort КТ-6179 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641002
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения
Серия
Kitfort КТ-6179
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х23х23
Вес, кг.
2.1

Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6179

Стильный и функциональный чайный набор Kitfort КТ-6179 состоит из чайника емкостью 2 л, кувшина с фильтром для заварки емкостью 1.2 л и базы. Набор поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе. Корпус чайника выполнен из стекла со вставкой из пластика. Крышка выполнена из сочетания нержавеющей стали и пластика. Мерная шкала находится на боковой стороне. Конструкция чайника не позволяет ручке нагреваться. Кувшин для заварки изготовлен из термостойкого стекла и имеет съемный фильтр для чая или кофе. В месте установки кувшина на базу присутствует скрытый нагревательный элемент с функцией поддержания тепла.

Отзывы о товаре Чайный набор Kitfort КТ-6179

Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Валерия К.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный чайный набор, все хорошо упаковано, в подарок положен магнитик из коллекции.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
своеобразный на мой взгляд интересное решение поэ тому и купил харошее и интересное решение
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
До этого был чайник той же фирмы с подставкой и с отображением температуры, так что есть с чем сравнить. Через несколько месяцев использования скажу следующее: минусы: 1.Заварочный чайник неудобной конструкции, заварка постоянно проливается мимо чашки, невозможно налить не пролив. 2.Не отображается температура воды. 3.Чайник периодически перестал отключаться во время кипения. Из плюсов - выглядит очень аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Шума практически нет. греет 2 литра быстро. В дальнейшем посмотрим. Спасибо за быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Наталья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее .А как будет дальше,посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Ксения М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная идея, но исполнение немного подкачало: платформа хлипковата.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень оригинальное решение два в одном И чайник и заварник Будем пользоваться, надеюсь на долгое использование Доставка быстрая Спасибо Плюс маленький сюрприз Магнит на холодильник
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
работает ,посмотрим как дальше !
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший чайный набор брала родителям в подарок они в восторге
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный набор, удобно заваривать чай, все в одном месте. Чайник работает не посредственно от того включена ли панель или нет. Можно всегда подогреть заварник.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился товар! Очень удобно прльзоваться! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Яна С.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник и заварник хорошие, но вот подставка немного сомнительного качества. Посмотрим как будет вести себя в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Кристина С.

Достоинства:


Комментарий:
Чайный набор очень хороший. Занимает не так много места как может показаться на первый взгляд. Чайник греет воду быстро, работает тихо. Заварной чайник замечательное поддерживает температуру. В целом набором очень довольны. Рекомендую к покупке !
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Олеся П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный чайник.Наш старый разбился,и решили заказать китфорт,т.к. знаем,что качество у этой фирмы превосходное .Теперь пьем чай всей семьей и радуемся новой покупке,постепенно обновляя кухню товарами китфорт.Спасибо за прекрасный товар
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник попахивает пластмассой, может быть пройдет, аможерт быть нет
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор за свои деньги, чайник довольно быстро кипятит воду, а функция подогрева для заварника приятный бонус для неторопливых чаеманов. И все бы хорошо, но пластик меня немного смущает, очень уж хлипкая станция как по мне из-за него, да и когда она работает периодически слышу её треск при нагреве чайника и когда чай заваривается непосредственно в чайничке тоже присутствует "разовый треск", и может это и нормально при перепаде температур от комнатной к кипятку, но всё же боюсь сильно надолго такого набора не хватит, однако буду надеятся на лучшее. Провод питания станции не очень длинный, так что устанавливать нужно непосредственно к розетке. В общем я доволен приобретением и советую вам к покупке, ну допустим на съемное жильё или в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось, кроме скорости нагрева воды. Она действительно низкая. Зато заварочный чайник с подогреваемой платформой очень удобный. Пластик достаточно приятный на ощупь, пользоваться удобно.
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2024
Вера В.

Достоинства:


Комментарий:
Довольна покупкой чайного набора
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайный набор симпатичный и очень удобный. Сначала купили модель 6180,но там крышка открывалась с кнопки и закрывалась не плотно,из-за этого выключался через раз. Но нам так понравился набор и мы купили такой же,но немного другую модель. Чайник закипает быстро. Подсветка приятного сине-сиреневого цвета. Заваренный чай,в заварнике подогревается,что очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Гаяне М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный Благодарю вас
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Алла А.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу хорошо упаковано, пришло всё целое , всё в рабочем состоянии, посмотрим сколько прослужит, пока довольна покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Используем около месяца в отделе, пока без нареканий. Поменьше мощность, чем у предыдущей модели, которую мы использовали, поэтому дольше нагревается, но тише. Надеюсь, прослужит так же долго, как и предыдущий чайник.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Алексей Ермаков

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор. Покупал в подарок, очень понравилось.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения
Серия
Kitfort КТ-6179
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
1500
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и функциональный чайный набор Kitfort КТ-6179 состоит из чайника емкостью 2 л, кувшина с фильтром для заварки емкостью 1.2 л и базы. Набор поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе. Корпус чайника выполнен из стекла со вставкой из пластика. Крышка выполнена из сочетания нержавеющей стали и пластика. Мерная шкала находится на боковой стороне. Конструкция чайника не позволяет ручке нагреваться. Кувшин для заварки изготовлен из термостойкого стекла и имеет съемный фильтр для чая или кофе. В месте установки кувшина на базу присутствует скрытый нагревательный элемент с функцией поддержания тепла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Валерия К.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный чайный набор, все хорошо упаковано, в подарок положен магнитик из коллекции.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
своеобразный на мой взгляд интересное решение поэ тому и купил харошее и интересное решение
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
До этого был чайник той же фирмы с подставкой и с отображением температуры, так что есть с чем сравнить. Через несколько месяцев использования скажу следующее: минусы: 1.Заварочный чайник неудобной конструкции, заварка постоянно проливается мимо чашки, невозможно налить не пролив. 2.Не отображается температура воды. 3.Чайник периодически перестал отключаться во время кипения. Из плюсов - выглядит очень аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Шума практически нет. греет 2 литра быстро. В дальнейшем посмотрим. Спасибо за быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Наталья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее .А как будет дальше,посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Ксения М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная идея, но исполнение немного подкачало: платформа хлипковата.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень оригинальное решение два в одном И чайник и заварник Будем пользоваться, надеюсь на долгое использование Доставка быстрая Спасибо Плюс маленький сюрприз Магнит на холодильник
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
работает ,посмотрим как дальше !
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший чайный набор брала родителям в подарок они в восторге
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный набор, удобно заваривать чай, все в одном месте. Чайник работает не посредственно от того включена ли панель или нет. Можно всегда подогреть заварник.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился товар! Очень удобно прльзоваться! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Яна С.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник и заварник хорошие, но вот подставка немного сомнительного качества. Посмотрим как будет вести себя в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Кристина С.

Достоинства:


Комментарий:
Чайный набор очень хороший. Занимает не так много места как может показаться на первый взгляд. Чайник греет воду быстро, работает тихо. Заварной чайник замечательное поддерживает температуру. В целом набором очень довольны. Рекомендую к покупке !
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Олеся П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный чайник.Наш старый разбился,и решили заказать китфорт,т.к. знаем,что качество у этой фирмы превосходное .Теперь пьем чай всей семьей и радуемся новой покупке,постепенно обновляя кухню товарами китфорт.Спасибо за прекрасный товар
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник попахивает пластмассой, может быть пройдет, аможерт быть нет
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор за свои деньги, чайник довольно быстро кипятит воду, а функция подогрева для заварника приятный бонус для неторопливых чаеманов. И все бы хорошо, но пластик меня немного смущает, очень уж хлипкая станция как по мне из-за него, да и когда она работает периодически слышу её треск при нагреве чайника и когда чай заваривается непосредственно в чайничке тоже присутствует "разовый треск", и может это и нормально при перепаде температур от комнатной к кипятку, но всё же боюсь сильно надолго такого набора не хватит, однако буду надеятся на лучшее. Провод питания станции не очень длинный, так что устанавливать нужно непосредственно к розетке. В общем я доволен приобретением и советую вам к покупке, ну допустим на съемное жильё или в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось, кроме скорости нагрева воды. Она действительно низкая. Зато заварочный чайник с подогреваемой платформой очень удобный. Пластик достаточно приятный на ощупь, пользоваться удобно.
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2024
Вера В.

Достоинства:


Комментарий:
Довольна покупкой чайного набора
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайный набор симпатичный и очень удобный. Сначала купили модель 6180,но там крышка открывалась с кнопки и закрывалась не плотно,из-за этого выключался через раз. Но нам так понравился набор и мы купили такой же,но немного другую модель. Чайник закипает быстро. Подсветка приятного сине-сиреневого цвета. Заваренный чай,в заварнике подогревается,что очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Гаяне М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный Благодарю вас
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Алла А.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу хорошо упаковано, пришло всё целое , всё в рабочем состоянии, посмотрим сколько прослужит, пока довольна покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Используем около месяца в отделе, пока без нареканий. Поменьше мощность, чем у предыдущей модели, которую мы использовали, поэтому дольше нагревается, но тише. Надеюсь, прослужит так же долго, как и предыдущий чайник.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Алексей Ермаков

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор. Покупал в подарок, очень понравилось.


Чайный набор Kitfort КТ-6179 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...