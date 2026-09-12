Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.71
Габариты (ВxГxШ), мм
245х220х150
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691788
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выбор температуры нагрева воды, светоиндикатор работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
бежевый
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
двойные стенки
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Korting KWK G
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.71
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
245х220х150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х18
Вес, кг.
1
Описание товара Чайник электрический Korting KWK 0903 G
Электрический чайник KWK 0903 G является надежным, стильным и современным прибором. Его объем составляет 1.7 л, а мощность — 2200 Вт. Корпус выполнен из высококачественного термостойкого стекла и оснащен удобной мерной шкалой, что обеспечивает комфортное использование. Чайник оборудован механизмом автооткрытия крышки для легкого и гигиеничного залива воды, а яркая голубая внутренняя подсветка придает эстетическую привлекательность. Прибор имеет скрытый нагревательный элемент и поворотную подставку на 360°. Встроенные системы блокировки включения при отсутствии воды и автоотключения при закипании гарантируют безопасность.
выбор температуры нагрева воды, светоиндикатор работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
бежевый
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
двойные стенки
Рисунок на корпусе
нет
Развернуть
Серия
Korting KWK G
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.71
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
245х220х150
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник KWK 0903 G является надежным, стильным и современным прибором. Его объем составляет 1.7 л, а мощность — 2200 Вт. Корпус выполнен из высококачественного термостойкого стекла и оснащен удобной мерной шкалой, что обеспечивает комфортное использование. Чайник оборудован механизмом автооткрытия крышки для легкого и гигиеничного залива воды, а яркая голубая внутренняя подсветка придает эстетическую привлекательность. Прибор имеет скрытый нагревательный элемент и поворотную подставку на 360°. Встроенные системы блокировки включения при отсутствии воды и автоотключения при закипании гарантируют безопасность.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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