Чайник электрический Kitfort КТ-8703
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Габариты (ВxГxШ), мм
247х144х248
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709176
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
14.4
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
отсек для хранения шнура
Дополнительный цвет
голубой
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
серебро
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-8703
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
247х144х248
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х20
Вес, кг.
1.3
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-8703
Чайник Kitfort КТ-8703 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Полный чайник закипает примерно за 5,5 минут.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, серые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
14.4
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
отсек для хранения шнура
Дополнительный цвет
голубой
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
серебро
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-8703
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
247х144х248
Страна производитель
Китай
Чайник Kitfort КТ-8703 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Полный чайник закипает примерно за 5,5 минут.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, серые
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