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Чайник электрический Kitfort КТ-8703 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-8703

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Чайник электрический Kitfort КТ-8703 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-8703 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-8703 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-8703 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-8703 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Габариты (ВxГxШ), мм
247х144х248
  • Чайник электрический Kitfort КТ-8703 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-8703 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-8703 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-8703 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-8703 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709176
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
14.4
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
отсек для хранения шнура
Дополнительный цвет
голубой
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
серебро
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-8703
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
247х144х248
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х20
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-8703

Чайник Kitfort КТ-8703 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Полный чайник закипает примерно за 5,5 минут.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-8703




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
14.4
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
отсек для хранения шнура
Дополнительный цвет
голубой
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
серебро
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-8703
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
247х144х248
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Kitfort КТ-8703 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Полный чайник закипает примерно за 5,5 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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