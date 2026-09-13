Чайник электрический Hyundai HYK-G2409
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G2409
Электрочайник HYUNDAI - стильное и функциональное устройство для вашей кухни. Он обладает мощностью 2200 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды. С объемом 1,7 литра, он идеально подходит для большого количества чашек чая или кофе. Чайник выполнен из прочных материалов — пластика и стекла, что гарантирует долговечность и современный внешний вид. Для удобства пользования и безопасности, он оснащен закрытым нагревательным элементом, что способствует легкой очистке и предотвращает образование накипи. Одной из ярких особенностей этого чайника является внутренняя подсветка, которая не только служит в качестве индикатора работы, но и делает процесс закипания воды визуально привлекательным. Сетевой шнур длиной 0,7 м обеспечивает достаточную свободу размещения устройства на кухонной поверхности. С весом всего 1,25 кг, электрочайник HYUNDAI легок как в использовании, так и в перемещении или хранении. Это надежный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и эстетики в бытовой технике.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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