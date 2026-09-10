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Чайник электрический Kitfort КТ-6107 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6107

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Чайник электрический Kitfort КТ-6107 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6107 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6107 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6107 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6107 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6107 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6107 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6107 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6107 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6107 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 339027
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикация включения, поддержание тепла
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
металлик
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, нейлоновый фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х18
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6107

Чайник Kitfort КТ-6107 выполнен из сочетания трёх материалов — стекла, пластика и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Для вашего удобства на ручке расположена панель управления чайником.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6107




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикация включения, поддержание тепла
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
металлик
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, нейлоновый фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Kitfort КТ-6107 выполнен из сочетания трёх материалов — стекла, пластика и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Для вашего удобства на ручке расположена панель управления чайником.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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