Чайник электрический Hyundai HYK-S2043
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1000
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703614
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1000
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Размеры в упаковке, см
25х21х18
Вес, кг.
1.35
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S2043
Стильный металлический чайник, подойдет в любой интерьер, подчеркнет индивидуальность владельца.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1000
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Стильный металлический чайник, подойдет в любой интерьер, подчеркнет индивидуальность владельца.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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