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Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU)

17 Отзывы
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Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 1
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 2
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 3
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 4
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 5
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 6
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 7
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 8
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 9
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 10
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 11
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
244x211x143
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 1
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 2
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 3
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 4
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 5
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 6
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 7
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 8
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 9
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 10
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 11
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
2 490 руб.  3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695593
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
21.1
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
белый
Защита
отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, инструкция, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
244x211x143
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х21
Вес, кг.
1.02

Описание товара Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU)

Электрочайник Xiaomi Electric Kettle 2 Lite с мощностью 1500 Вт нагревает воду за 7.5 минут. Объема 1.5 л хватает для приготовления семи чашек чая. Вертикальная открытая ручка делает удобным включение, удержание и установку чайника на подставку. Утолщенная подставка равномерно распределяет тепло для гарантии качественного кипячения и безопасности воды для питья.



Теги товара: 1.5 л, белые

Отзывы о товаре Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU)

Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
красивый . ничего лишнего. компактный. шнур и вилка отличаются цветом от самого чайника.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
долго закипает, но главное - не воняет вонючим пластиком как дешёвые чайники
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
по мне так обычный чайник, ничего особенного. есть недостаток: когда открываешь крышку вода с крышки стекает по ручке к выключателю.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Валерия К.

Достоинства:


Комментарий:
не очень хороший . вот реально . крышка не закрывается плотно , кипит долго, сильно горячий . в использовании 3 месяца
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Тихий, удобный, не вонючий. Кипятит быстро, стенки чайника не нагреваются, смотрится очень органично и стильно.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Трифанов П.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит компактно и аккуратно. Лёгкий. Вилка стандартная, переходник не понадобится.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный чайник корпус не нагревается единственный минус нет окошка что бы видеть количество воды а так всё отлично спасибо
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
не первый раз беру такой чайник. качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
В целом чайник понравился, но после пары кипячений с дном что то произошло, видно на фото
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Али М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, только жаль окошка нет, чтобы посмотреть уровень воды.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
тихий ,приятный на ощупь, быстро нагревает воду , швов изнутри нет , недостатков также нет ))
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
чайник супер! у меня такой уже есть, этот взяла в офис
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все функции чайника выполняет как и любой другой чайник даже за 500 рублей, но подкупил внешний вид - оооочень стильный, эстетичный и минималистичный, хоть это и цена за то, что функций не так много. Служит пару месяцев, проблем не было, в целом, внешний материл софт тач или както так, оччч приятный. Технические же характеристики средние, это не умный чайник, но молодец
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дарья П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник,до этого был получше,который подключается к приложению,но мы этой функцией ни разу не воспользовались,пришло время и поменяли на этот,хороший чайник,стильный,легкий,не очень шумный,спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Лаура Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Нагревает воду достаточно быстро, не издает много шума, очень красиво выглядит и хорошо вписывается в интерьер
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, без лишних деталей. Прост, но стильный. Не сильно шумный при нагреве.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник соответствует описанию. Корпус целый, доставили быстро. Достаточно длинный шнур. Покупала в подарок - человеку понравилось.



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
21.1
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
белый
Защита
отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикация включения
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, инструкция, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
244x211x143
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Xiaomi Electric Kettle 2 Lite с мощностью 1500 Вт нагревает воду за 7.5 минут. Объема 1.5 л хватает для приготовления семи чашек чая. Вертикальная открытая ручка делает удобным включение, удержание и установку чайника на подставку. Утолщенная подставка равномерно распределяет тепло для гарантии качественного кипячения и безопасности воды для питья.


Теги товара: 1.5 л, белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
красивый . ничего лишнего. компактный. шнур и вилка отличаются цветом от самого чайника.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
долго закипает, но главное - не воняет вонючим пластиком как дешёвые чайники
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
по мне так обычный чайник, ничего особенного. есть недостаток: когда открываешь крышку вода с крышки стекает по ручке к выключателю.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Валерия К.

Достоинства:


Комментарий:
не очень хороший . вот реально . крышка не закрывается плотно , кипит долго, сильно горячий . в использовании 3 месяца
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Тихий, удобный, не вонючий. Кипятит быстро, стенки чайника не нагреваются, смотрится очень органично и стильно.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Трифанов П.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит компактно и аккуратно. Лёгкий. Вилка стандартная, переходник не понадобится.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный чайник корпус не нагревается единственный минус нет окошка что бы видеть количество воды а так всё отлично спасибо
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
не первый раз беру такой чайник. качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
В целом чайник понравился, но после пары кипячений с дном что то произошло, видно на фото
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Али М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, только жаль окошка нет, чтобы посмотреть уровень воды.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
тихий ,приятный на ощупь, быстро нагревает воду , швов изнутри нет , недостатков также нет ))
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
чайник супер! у меня такой уже есть, этот взяла в офис
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все функции чайника выполняет как и любой другой чайник даже за 500 рублей, но подкупил внешний вид - оооочень стильный, эстетичный и минималистичный, хоть это и цена за то, что функций не так много. Служит пару месяцев, проблем не было, в целом, внешний материл софт тач или както так, оччч приятный. Технические же характеристики средние, это не умный чайник, но молодец
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дарья П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник,до этого был получше,который подключается к приложению,но мы этой функцией ни разу не воспользовались,пришло время и поменяли на этот,хороший чайник,стильный,легкий,не очень шумный,спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Лаура Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Нагревает воду достаточно быстро, не издает много шума, очень красиво выглядит и хорошо вписывается в интерьер
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, без лишних деталей. Прост, но стильный. Не сильно шумный при нагреве.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник соответствует описанию. Корпус целый, доставили быстро. Достаточно длинный шнур. Покупала в подарок - человеку понравилось.


Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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