Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 485756
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
оранжевый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
открывание крышки кнопкой
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х21
Вес, кг.
1.3
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый
Мощный и вместительный чайник Kitfort КТ-6123 отлично подойдет для теплых встреч с семьей и друзьями. При включении загорается синяя подсветка воды, которая также является индикатором работы чайника. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплескивания и брызг и быстро наполнять ее. В носике чайника расположен съемный фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые, российского производства
Теги товара: 2 л, стеклянные, с подсветкой, большие, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитЧайник электрический Philips HD9306/02
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P424
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK4P440
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK8611P
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
оранжевый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
открывание крышки кнопкой
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Мощный и вместительный чайник Kitfort КТ-6123 отлично подойдет для теплых встреч с семьей и друзьями. При включении загорается синяя подсветка воды, которая также является индикатором работы чайника. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплескивания и брызг и быстро наполнять ее. В носике чайника расположен съемный фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые, российского производства
Теги товара: 2 л, стеклянные, с подсветкой, большие, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые, российского производства
Теги товара: 2 л, стеклянные, с подсветкой, большие, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый