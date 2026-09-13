Чайник электрический Hyundai HYK-S5509
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5509
Электрический чайник Hyundai HYK-S5509 в строгом и элегантном черном цвете – устройство, сочетающее в себе высокую производительность, интеллектуальное управление и продуманный дизайн. Мощность в 2200 Вт обеспечивает быстрый нагрев воды, а объем в 1.5 литра – достаточное количество для приготовления напитков на несколько человек. Внешний корпус из термостойкого пластика обеспечивает защиту от случайных ожогов при прикосновении, а внутренний из нержавеющей стали не впитывает запахи и не выделяет вредных примесей. Благодаря такой конструкции достигается эффект термоса, позволяя воде дольше оставаться теплой после кипячения. Чайник оснащен информационным LED-дисплеем, который отображает текущую температуру воды в чайнике. Сенсорное управление в одно касание обеспечивает простую регулировку всех настроек. Чайник имеет 8 режимов, что позволяет точно подобрать температуру для напитков. Функция поддержания температуры воды позволяет сохранить ее горячей в течение длительного времени. Функция автоматического отключения и защита от включения без воды обеспечивают безопасность использования. Удобная подставка с вращением на 360 градусов делает использование чайника еще более комфортным, а кнопка открытия крышки упрощает процесс наполнения водой.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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