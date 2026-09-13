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Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-S5509

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Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
245x223x175
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5509 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703693
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
245x223x175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х18
Вес, кг.
1.25

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5509

Электрический чайник Hyundai HYK-S5509 в строгом и элегантном черном цвете – устройство, сочетающее в себе высокую производительность, интеллектуальное управление и продуманный дизайн. Мощность в 2200 Вт обеспечивает быстрый нагрев воды, а объем в 1.5 литра – достаточное количество для приготовления напитков на несколько человек. Внешний корпус из термостойкого пластика обеспечивает защиту от случайных ожогов при прикосновении, а внутренний из нержавеющей стали не впитывает запахи и не выделяет вредных примесей. Благодаря такой конструкции достигается эффект термоса, позволяя воде дольше оставаться теплой после кипячения. Чайник оснащен информационным LED-дисплеем, который отображает текущую температуру воды в чайнике. Сенсорное управление в одно касание обеспечивает простую регулировку всех настроек. Чайник имеет 8 режимов, что позволяет точно подобрать температуру для напитков. Функция поддержания температуры воды позволяет сохранить ее горячей в течение длительного времени. Функция автоматического отключения и защита от включения без воды обеспечивают безопасность использования. Удобная подставка с вращением на 360 градусов делает использование чайника еще более комфортным, а кнопка открытия крышки упрощает процесс наполнения водой.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S5509




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
245x223x175
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-S5509 в строгом и элегантном черном цвете – устройство, сочетающее в себе высокую производительность, интеллектуальное управление и продуманный дизайн. Мощность в 2200 Вт обеспечивает быстрый нагрев воды, а объем в 1.5 литра – достаточное количество для приготовления напитков на несколько человек. Внешний корпус из термостойкого пластика обеспечивает защиту от случайных ожогов при прикосновении, а внутренний из нержавеющей стали не впитывает запахи и не выделяет вредных примесей. Благодаря такой конструкции достигается эффект термоса, позволяя воде дольше оставаться теплой после кипячения. Чайник оснащен информационным LED-дисплеем, который отображает текущую температуру воды в чайнике. Сенсорное управление в одно касание обеспечивает простую регулировку всех настроек. Чайник имеет 8 режимов, что позволяет точно подобрать температуру для напитков. Функция поддержания температуры воды позволяет сохранить ее горячей в течение длительного времени. Функция автоматического отключения и защита от включения без воды обеспечивают безопасность использования. Удобная подставка с вращением на 360 градусов делает использование чайника еще более комфортным, а кнопка открытия крышки упрощает процесс наполнения водой.
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Отзывы


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