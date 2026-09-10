Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX
Вскипятите воду Чайник Zelmer ZCK8011 – отличается стенками из жаропрочного стекла остальные части корпуса выполнены из нержавеющей стали. Прозрачные станки позволяют определить уровень воды в любом положении. Встроенная подсветка красиво отражается в воде. Мощность нагревательного элемента - 2200 Вт, вам не придётся долго ждать закипания воды. Крышка открывается нажатием на кнопку, это удобно и безопасно для того чтобы наливать или доливать воду. Ваш комфорт Стекло не влияет на вкус и не выделят вредных веществ при кипячении воды. В носике уставлен фильтр от накипи. Не важно как ставить чайник на основание, его можно вращать на 360. Подсветку видно со всех сторон, она создаёт приятную атмосферу особенно в тёмное время или при слабом освещении. Скрытый нагревательный элемент защищает спираль от накипи, упрощает чистку внутренней поверхности. Тройная защита В этой модели реализована эффективная система защиты. При закипании, снятии с подставки или включении без воды прибор автоматически отключается.
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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