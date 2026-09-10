Top.Mail.Ru
Чайник электрический Kitfort КТ-6112 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Kitfort КТ-6112

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Kitfort КТ-6112 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6112 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6112 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1630
Объем, л
1
Тип нагревательного элемента
скрытый нагревательный элемент
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6112 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6112 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6112 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358308
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
удобный носик
Дополнительные функции
отсек для шнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от перегрева, отключение при отсутствии воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
фильтр в носике
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1630
Объем, л
1
Тип нагревательного элемента
скрытый нагревательный элемент
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х15
Вес, г.
900

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6112

Корпус чайника Kitfort KT-6112 и крышка выполнены из сочетания пластика и нержавеющей стали, а подставка из пластика. Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды: при включении без воды чайник нагревается и отключается. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на семью. В кнопку включения/выключения встроен индикатор нагрева.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6112




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
удобный носик
Дополнительные функции
отсек для шнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от перегрева, отключение при отсутствии воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
фильтр в носике
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
1630
Объем, л
1
Тип нагревательного элемента
скрытый нагревательный элемент
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус чайника Kitfort KT-6112 и крышка выполнены из сочетания пластика и нержавеющей стали, а подставка из пластика. Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды: при включении без воды чайник нагревается и отключается. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на семью. В кнопку включения/выключения встроен индикатор нагрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Kitfort КТ-6112 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...