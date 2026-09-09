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Чайник электрический Kitfort КТ-657 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-657

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Чайник электрический Kitfort КТ-657 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-657 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-657 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-657 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-657 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-657 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-657 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-657 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-657 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-657 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272313
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация включения, дисплей, сенсорное управление, поддержание тепла
Дополнительные функции
поддержание температуры в течение 2 часов, нагрев воды от 40 до 100 °c с шагом 10, звуковая и цветовая индикация событий, самоочистка
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
серебро
Прочее
звуковой сигнал при закипании
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х20
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-657

Электрический чайник Kitfort KT-657 с терморегулятором позволит не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры от 40 до 100 градусов, что очень удобно для заваривания различных сортов чая, кофе или для приготовления детского питания.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-657




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация включения, дисплей, сенсорное управление, поддержание тепла
Дополнительные функции
поддержание температуры в течение 2 часов, нагрев воды от 40 до 100 °c с шагом 10, звуковая и цветовая индикация событий, самоочистка
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
серебро
Прочее
звуковой сигнал при закипании
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Kitfort KT-657 с терморегулятором позволит не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры от 40 до 100 градусов, что очень удобно для заваривания различных сортов чая, кофе или для приготовления детского питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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