Чайник электрический Kitfort КТ-657
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272313
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация включения, дисплей, сенсорное управление, поддержание тепла
Дополнительные функции
поддержание температуры в течение 2 часов, нагрев воды от 40 до 100 °c с шагом 10, звуковая и цветовая индикация событий, самоочистка
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
серебро
Прочее
звуковой сигнал при закипании
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х20
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-657
Электрический чайник Kitfort KT-657 с терморегулятором позволит не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры от 40 до 100 градусов, что очень удобно для заваривания различных сортов чая, кофе или для приготовления детского питания.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация включения, дисплей, сенсорное управление, поддержание тепла
Дополнительные функции
поддержание температуры в течение 2 часов, нагрев воды от 40 до 100 °c с шагом 10, звуковая и цветовая индикация событий, самоочистка
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
серебро
Прочее
звуковой сигнал при закипании
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Kitfort KT-657 с терморегулятором позволит не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры от 40 до 100 градусов, что очень удобно для заваривания различных сортов чая, кофе или для приготовления детского питания.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
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