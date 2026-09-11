Top.Mail.Ru
Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 1
Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 2
Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 3
Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 4
Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 5
Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 6
Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1950
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.72
  • Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 1
  • Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 2
  • Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 3
  • Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 4
  • Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 5
  • Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 6
  • Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571380
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, революционная технологи залива воды в чайник
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1950
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.72
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х17
Вес, кг.
1.48

Описание товара Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный

Новая запатентованная технология залива воды WATERWAY PRO для удобного верхнего залива воды в чайник без открытия крышки. Инновационная сталь на дне чайника. Максимально легкая очистка. Английский контроллер STRIX: 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования.

Отзывы о товаре Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, революционная технологи залива воды в чайник
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1950
Объем, л
1.5
Развернуть
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.72
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Новая запатентованная технология залива воды WATERWAY PRO для удобного верхнего залива воды в чайник без открытия крышки. Инновационная сталь на дне чайника. Максимально легкая очистка. Английский контроллер STRIX: 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...