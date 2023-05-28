Чайник электрический Kitfort КТ-656 (2 в 1)

Юлия С.



Экологичность, функциональность, приятный и аккуратный внешний вид, отличное соотношение цена-качество.По прошествии 3 недель использования отсутствуют.Чайник, который радует тело и душу! Выбор этого сильно упрощающего жизнь кухонного помощника был сделан на редкость быстро и удачно. Основные критерии: 1)отсутствие контакта воды с пластиком. 2)прочная и желательно съемная крышка. 3)подсветка. По первым двум пунктам Kitfort KT-656 - однозначный лидер! Аналогов, по крайней мере в данном ценовом сегменте, просто нет! Кастрюлька 1,5л из стекла и металла с пластиковыми ручками в форме и со скоростями чайника! Всё гениальное - просто! В данном случае ещё и практично, и эстетично, и экологично. Очень удобен в наполнении и уходе, поскольку по весу по сравнению с термопотами просто пушинка, в раковину входит и выходит без проблем, а съёмная крышка - мечта, ставшая реальностью! Именно крышка была одной из причин, ускоривших поломку предшественников-термопотов. Нагрев до определенной температуры - большой плюс, когда весь объем не удается выпить за 1 чаепитие, а также при заварке определенных видов чая. Наличие в комплекте ситечка для заварки тоже очень кстати, снимается и моется замечательно! А идея с подставкой для варки яиц удивила! По прямому назначению использовать не планируется, так как нет необходимости, но применение в хозяйстве, конечно же, найдется. Со своей основной функцией справляется "НА УРА" - закипает за несколько минут с минимумом пара и радостным сигналом. Качество материалов и сборки, на мой взгляд, очень достойное в соответствии с ценой! И отдельный восторг - подсветка! Несколько разных ярких цветов в зависимости от температуры привносят позитив в каждый день! Итог: 3 недели с момента покупки этот чудо-чайник радует кипяточком, вкусным чаечком и цветомедитацией. Большое спасибо, Kitfort! Очень надеюсь, что электроника надежна, и аппарат будет частью кухонной тех. семьи долгие годы!