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Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-G1001

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Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G1001 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380701
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G1001

Чайник Hyundai HYK-G1001 В чайнике используется высококачественное боросиликатное стекло, лёгкое, прочное, не темнеет и не окрашивается со временем. Красивая голубая LED подсветка украшает процесс закипания и оповещает о включении прибора.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G1001




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Hyundai HYK-G1001 В чайнике используется высококачественное боросиликатное стекло, лёгкое, прочное, не темнеет и не окрашивается со временем. Красивая голубая LED подсветка украшает процесс закипания и оповещает о включении прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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