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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус

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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 7
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 8
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 9
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 10
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 11
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 12
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 13
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 14
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 15
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 16
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 17
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 7
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 8
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 9
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 10
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 11
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 12
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 13
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 14
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 15
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 16
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 17
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719892
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х17
Вес, кг.
1

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус

Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Scarlett
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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