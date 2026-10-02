Чайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 411007
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 520 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х17
Вес, г.
230
Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK
Чайник Zelmer ZCK7617BЭлектрочайник Zelmer ZCK7617B сделан из высококлассного пластика. Он не деформируется в процессе нагревания, а также имеет отлично продуманный дизайн. Стильный форм-фактор и черный цвет создают изысканный тандем, который найдет свое место в стенах современного офиса и уютной кухни. Устройство справится с любыми задачами, подарив вам минуты смакования безупречного напитка.
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Чайник Zelmer ZCK7617BЭлектрочайник Zelmer ZCK7617B сделан из высококлассного пластика. Он не деформируется в процессе нагревания, а также имеет отлично продуманный дизайн. Стильный форм-фактор и черный цвет создают изысканный тандем, который найдет свое место в стенах современного офиса и уютной кухни. Устройство справится с любыми задачами, подарив вам минуты смакования безупречного напитка.
Чайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK - по цене 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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