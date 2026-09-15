Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
22x17x21 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 586290
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
22x17x21 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
1
Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7640 Black
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 790 руб.510 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитЧайник электрический Philips HD9306/02
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P424
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
22x17x21 см
Страна производитель
Китай
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red – стоимость товара 1170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red