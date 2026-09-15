Чайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU
Электрический стеклянный чайник Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU - это современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Чайник оснащен закрытой спиралью, что обеспечивает равномерное нагревание воды и предотвращает образование накипи на нагревательном элементе. Корпус чайника выполнен из металла, что гарантирует его долговечность и надежность. Объем чайника составляет 1,5 литра, что позволяет приготовить достаточное количество напитка для всей семьи. Мощность устройства составляет 2200 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев воды. Чайник оборудован подсветкой, что позволяет контролировать процесс кипячения воды. Подставка чайника вращается на 360 градусов, что обеспечивает удобство использования и возможность установки его в любом месте на кухне. Безопасность использования обеспечивается функцией автоотключения, которая срабатывает при закипании воды или при снятии чайника с подставки. Устройство имеет компактные размеры (высота - 25 см, ширина - 20,6 см, глубина - 13,5 см) и легкий вес (1,1 кг), что делает его удобным для хранения и транспортировки. Длина сетевого шнура составляет 0,75 метра. Выбирая электрический стеклянный чайник Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU, вы получаете современное, функциональное и безопасное устройство для приготовления горячих напитков на вашей кухне.
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