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Чайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU

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Чайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
250х135х206
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 040 руб.  2 790 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691512
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU
2 040 руб. -27%
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Joyami
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, прозрачный
Комплектация
чайник, база, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
250х135х206
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х20
Вес, кг.
1.4

Описание товара Чайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU

Электрический стеклянный чайник Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU - это современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Чайник оснащен закрытой спиралью, что обеспечивает равномерное нагревание воды и предотвращает образование накипи на нагревательном элементе. Корпус чайника выполнен из металла, что гарантирует его долговечность и надежность. Объем чайника составляет 1,5 литра, что позволяет приготовить достаточное количество напитка для всей семьи. Мощность устройства составляет 2200 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев воды. Чайник оборудован подсветкой, что позволяет контролировать процесс кипячения воды. Подставка чайника вращается на 360 градусов, что обеспечивает удобство использования и возможность установки его в любом месте на кухне. Безопасность использования обеспечивается функцией автоотключения, которая срабатывает при закипании воды или при снятии чайника с подставки. Устройство имеет компактные размеры (высота - 25 см, ширина - 20,6 см, глубина - 13,5 см) и легкий вес (1,1 кг), что делает его удобным для хранения и транспортировки. Длина сетевого шнура составляет 0,75 метра. Выбирая электрический стеклянный чайник Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU, вы получаете современное, функциональное и безопасное устройство для приготовления горячих напитков на вашей кухне.

Отзывы о товаре Чайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Joyami
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, прозрачный
Комплектация
чайник, база, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
250х135х206
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Страна производитель
Китай
Описание
Электрический стеклянный чайник Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU - это современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Чайник оснащен закрытой спиралью, что обеспечивает равномерное нагревание воды и предотвращает образование накипи на нагревательном элементе. Корпус чайника выполнен из металла, что гарантирует его долговечность и надежность. Объем чайника составляет 1,5 литра, что позволяет приготовить достаточное количество напитка для всей семьи. Мощность устройства составляет 2200 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев воды. Чайник оборудован подсветкой, что позволяет контролировать процесс кипячения воды. Подставка чайника вращается на 360 градусов, что обеспечивает удобство использования и возможность установки его в любом месте на кухне. Безопасность использования обеспечивается функцией автоотключения, которая срабатывает при закипании воды или при снятии чайника с подставки. Устройство имеет компактные размеры (высота - 25 см, ширина - 20,6 см, глубина - 13,5 см) и легкий вес (1,1 кг), что делает его удобным для хранения и транспортировки. Длина сетевого шнура составляет 0,75 метра. Выбирая электрический стеклянный чайник Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU, вы получаете современное, функциональное и безопасное устройство для приготовления горячих напитков на вашей кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS010 EU - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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