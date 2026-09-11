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Чайник электрический Midea MK-8015 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Midea MK-8015

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Чайник электрический Midea MK-8015
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469046
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
26х23х20
Вес, кг.
1.35

Описание товара Чайник электрический Midea MK-8015

Электрический чайник Midea MK-8015 с максимальной потребляемой мощностью 2200 Вт позволит за короткий срок разогреть или закипятить воду. Устройство с оригинальной подсветкой оптимально подходит для применения как дома, так и в офисе. Его объема (1,7 л) достаточно, чтобы заварить до восьми чашек чая.

Отзывы о товаре Чайник электрический Midea MK-8015




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрический чайник Midea MK-8015 с максимальной потребляемой мощностью 2200 Вт позволит за короткий срок разогреть или закипятить воду. Устройство с оригинальной подсветкой оптимально подходит для применения как дома, так и в офисе. Его объема (1,7 л) достаточно, чтобы заварить до восьми чашек чая.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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