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Чайник электрический StarWind SKG2315 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический StarWind SKG2315

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Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 12
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 13
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 14
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 15
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 16
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 17
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 18
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 19
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 20
Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 12
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 13
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 14
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 15
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 16
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 17
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 18
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 19
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 20
  • Чайник электрический StarWind SKG2315 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370925
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.4

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG2315

Чайник электрический STARWIND SKG2315 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Стильный дизайн, выполненный в сером цвете, и стеклянный прозрачный корпус устройства, отлично впишутся в современный дизайн, как жилой квартиры, так и офисного помещения. Изюминкой данной модели является подсветка, которая включается во время нагревания.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG2315




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический STARWIND SKG2315 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Стильный дизайн, выполненный в сером цвете, и стеклянный прозрачный корпус устройства, отлично впишутся в современный дизайн, как жилой квартиры, так и офисного помещения. Изюминкой данной модели является подсветка, которая включается во время нагревания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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