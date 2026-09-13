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Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки

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Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 1
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 2
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 3
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 4
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 5
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 6
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 7
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 8
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 9
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 10
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 11
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 12
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 13
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 14
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 15
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 16
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 17
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 18
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 19
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 20
Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215x252x155 мм
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 1
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 2
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 3
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 4
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 5
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 6
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 7
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 8
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 9
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 10
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 11
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 12
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 13
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 14
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 15
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 16
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 17
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 18
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 19
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 20
  • Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720187
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215x252x155 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х17
Вес, кг.
1.21

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки

Чайник SONNEN KT-8718W обладает термооболочкой, которая не дает нагреться внешнему слою корпуса – можно не бояться ожогов, когда вода в чайнике горячая. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети. Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. Объема 1,7 л хватит на большую компанию или на несколько нагреваний для одного человека в течение дня. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает его удобным в эксплуатации. Чайник имеет адиабатный корпус: внутренняя колба сделана из нержавеющей стали, внешнее покрытие – из термостойкого пластика. Благодаря такому корпусу чайник дольше сохраняет тепло.Чайник безопасен при использовании, так как имеет автоотключение при недостаточном количестве воды и защиту от перегрева.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215x252x155 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник SONNEN KT-8718W обладает термооболочкой, которая не дает нагреться внешнему слою корпуса – можно не бояться ожогов, когда вода в чайнике горячая. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети. Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. Объема 1,7 л хватит на большую компанию или на несколько нагреваний для одного человека в течение дня. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает его удобным в эксплуатации. Чайник имеет адиабатный корпус: внутренняя колба сделана из нержавеющей стали, внешнее покрытие – из термостойкого пластика. Благодаря такому корпусу чайник дольше сохраняет тепло.Чайник безопасен при использовании, так как имеет автоотключение при недостаточном количестве воды и защиту от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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