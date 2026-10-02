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Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO

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Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO - фото 1
Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO - фото 2
Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO - фото 3
Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO - фото 4
Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.65
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO - фото 1
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO - фото 2
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO - фото 3
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO - фото 4
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO
1 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикатор включения/ автоматическое отключение
Дополнительный цвет
серый
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для хранения шнура
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.65
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х17
Вес, кг.
1.02

Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO

Чайник Zelmer ZCK7616S станет лучшим помощником на кухне. Корпус чайника выполнен из высококачественного пластика, который прослужит очень долго и не испортится от температуры.

Отзывы о товаре Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикатор включения/ автоматическое отключение
Дополнительный цвет
серый
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для хранения шнура
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.65
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Zelmer ZCK7616S станет лучшим помощником на кухне. Корпус чайника выполнен из высококачественного пластика, который прослужит очень долго и не испортится от температуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO - купить по цене 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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