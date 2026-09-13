Чайник электрический Brasson KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Brasson KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный
Электрический чайник BRASSON KT-040 превратит рутинное кипячение воды в приятный и безопасный процесс. Современный дизайн и отличная функциональность делают его незаменимым помощником на каждой кухне. Чайник BRASSON KT-040 – это надёжный и функциональный помощник на вашей кухне. Стильный корпус идеально впишется в любой интерьер, а высококачественная нержавеющая сталь обеспечивает долговечность и безопасность использования. Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволяет вскипятить воду всего за несколько минут. Объёма 1,7 л достаточно для приготовления кофе или других напитков на 6-7 человек за один раз. Он подойдёт как для большой семьи, так и для офиса. Индикация включения и индикатор уровня воды делают использование чайника ещё более удобным. Контроллер STRIX обеспечивает надежность и безопасность устройства. Благодаря такому контроллеру чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и включения без воды. В носике расположен съёмный фильтр от накипи, который легко извлечь и очистить
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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