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Чайник электрический Sonnen KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, двойные стенки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Sonnen KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, двойные стенки

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Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 1
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 2
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 3
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 4
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 5
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 6
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 7
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 8
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 9
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 10
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 11
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 12
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 13
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 14
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 15
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 16
Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
155x252x215 мм
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 1
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 2
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 3
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 4
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 5
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 6
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 7
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 8
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 9
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 10
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 11
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 12
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 13
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 14
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 15
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 16
  • Чайник электрический с двойными стенками SONNEN KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, 454692 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720188
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
155x252x215 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х17
Вес, кг.
1.27

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, двойные стенки

Чайник с двойными стенками SONNEN KT-8719B– идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и безупречный дизайн. Электрический чайник SONNEN KT-8719B имеет двойные стенки: внутренняя колба сделана из нержавеющей стали, внешнее покрытие – из термостойкого пластика. Благодаря такой конструкции внешняя поверхность чайника остаётся холодной, что исключает риск получения ожогов. Вода в таком чайнике остывает гораздо медленнее, сохраняя оптимальную температуру для заваривания любимых напитков. Данная модель идеально подходит для использования в домашних условиях и офисах, где важна скорость и удобство приготовления горячих напитков. Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считаные минуты. Объема 1,5 л хватит на большую компанию или на несколько нагреваний для одного человека в течение дня. Благодаря стильному дизайну и компактным размерам этот чайник станет отличным дополнением к любой кухне. Чайник безопасен при использовании, так как имеет автоотключение при недостаточном количестве воды и защиту от перегрева.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, двойные стенки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONNEN
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
155x252x215 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник с двойными стенками SONNEN KT-8719B– идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и безупречный дизайн. Электрический чайник SONNEN KT-8719B имеет двойные стенки: внутренняя колба сделана из нержавеющей стали, внешнее покрытие – из термостойкого пластика. Благодаря такой конструкции внешняя поверхность чайника остаётся холодной, что исключает риск получения ожогов. Вода в таком чайнике остывает гораздо медленнее, сохраняя оптимальную температуру для заваривания любимых напитков. Данная модель идеально подходит для использования в домашних условиях и офисах, где важна скорость и удобство приготовления горячих напитков. Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считаные минуты. Объема 1,5 л хватит на большую компанию или на несколько нагреваний для одного человека в течение дня. Благодаря стильному дизайну и компактным размерам этот чайник станет отличным дополнением к любой кухне. Чайник безопасен при использовании, так как имеет автоотключение при недостаточном количестве воды и защиту от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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