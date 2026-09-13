Чайник электрический Sonnen KT-8718B 1,7л, 2200Вт, графит, двойные стенки
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-8718B 1,7л, 2200Вт, графит, двойные стенки
Чайник SONNEN KT-8718B обладает термооболочкой, которая не дает нагреться внешнему слою корпуса – можно не бояться ожогов, когда вода в чайнике горячая. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети. Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. Объема 1,7 л хватит на большую компанию или на несколько нагреваний для одного человека в течение дня. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает его удобным в эксплуатации. Чайник имеет адиабатный корпус: внутренняя колба сделана из нержавеющей стали, внешнее покрытие – из термостойкого пластика. Благодаря такому корпусу чайник дольше сохраняет тепло.Чайник безопасен при использовании, так как имеет автоотключение при недостаточном количестве воды и защиту от перегрева. Объем: 1.7 л. Мощность: 2200 Вт. Материал корпуса: нержавеющая сталь, пластик. Вид нагревательного элемента: закрытый. Автоотключение при закипании: да. Серия: KT. Отключение при отсутствии воды: да. Индикатор включения: да. Вращение на 360°: да. Длина шнура: 0.75 м. Цвет корпуса: графитовый. Ширина: 215 мм. Высота: 252 мм. Глубина: 155 мм. Вес: 1.1 кг Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 454686. Штрихкод - 4606224409832
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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