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Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY

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Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY - фото 1
Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY - фото 2
Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY - фото 3
Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY - фото 4
Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый, белый
Материал корпуса
пластик
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY - фото 1
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY - фото 2
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY - фото 3
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY - фото 4
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411009
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY
1 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый, белый
Материал корпуса
пластик
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х17
Вес, кг.
1.45

Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY

Чайник Zelmer ZCK7616IЧайник Zelmer ZCK7616I мощностью 1850 - 2200 Вт станет отличным решением для вашей кухни. Ёмкость 1,7 л. Корпус из качественного пластика с индикатором уровня воды. Кнопка для быстрого открытия крышки.Основание вращается на 360° и имеет отсек для хранения шнура. Выключатель с подсветкой. Фильтр удерживает накопившуюся накипь, чтобы она не попала в вашу чашку.Системы защиты:- Автоматическое отключение после закипания воды- Автоматическое отключение при снятии с базы- Защита от включения без воды

Отзывы о товаре Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый, белый
Материал корпуса
пластик
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Zelmer ZCK7616IЧайник Zelmer ZCK7616I мощностью 1850 - 2200 Вт станет отличным решением для вашей кухни. Ёмкость 1,7 л. Корпус из качественного пластика с индикатором уровня воды. Кнопка для быстрого открытия крышки.Основание вращается на 360° и имеет отсек для хранения шнура. Выключатель с подсветкой. Фильтр удерживает накопившуюся накипь, чтобы она не попала в вашу чашку.Системы защиты:- Автоматическое отключение после закипания воды- Автоматическое отключение при снятии с базы- Защита от включения без воды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY - купить по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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