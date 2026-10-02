Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый, белый
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
В наличии
Код товара: 411009
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 160 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый, белый
Материал корпуса
пластик
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х17
Вес, кг.
1.45
Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY
Чайник Zelmer ZCK7616IЧайник Zelmer ZCK7616I мощностью 1850 - 2200 Вт станет отличным решением для вашей кухни. Ёмкость 1,7 л. Корпус из качественного пластика с индикатором уровня воды. Кнопка для быстрого открытия крышки.Основание вращается на 360° и имеет отсек для хранения шнура. Выключатель с подсветкой. Фильтр удерживает накопившуюся накипь, чтобы она не попала в вашу чашку.Системы защиты:- Автоматическое отключение после закипания воды- Автоматическое отключение при снятии с базы- Защита от включения без воды
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый, белый
Материал корпуса
пластик
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Чайник Zelmer ZCK7616IЧайник Zelmer ZCK7616I мощностью 1850 - 2200 Вт станет отличным решением для вашей кухни. Ёмкость 1,7 л. Корпус из качественного пластика с индикатором уровня воды. Кнопка для быстрого открытия крышки.Основание вращается на 360° и имеет отсек для хранения шнура. Выключатель с подсветкой. Фильтр удерживает накопившуюся накипь, чтобы она не попала в вашу чашку.Системы защиты:- Автоматическое отключение после закипания воды- Автоматическое отключение при снятии с базы- Защита от включения без воды
Чайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY - купить по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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