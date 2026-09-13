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Чайник электрический Maxwell MW-1079 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Maxwell MW-1079

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Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 1
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 2
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 3
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 4
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 5
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 6
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 7
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 8
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 9
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 10
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 11
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 12
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 13
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 14
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 15
Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1.2
Габариты (ВxГxШ), мм
150х150х200
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 1
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 2
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 3
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 4
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 5
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 6
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 7
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 8
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 9
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 10
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 11
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 12
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 13
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 14
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 15
  • Чайник электрический Maxwell MW-1079 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703826
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
15
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Maxwell MW-1079
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
1.2
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
150х150х200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, г.
963

Описание товара Чайник электрический Maxwell MW-1079

Электрочайник Maxwell MW-1079 — это оригинальный дизайн вкупе с качественным исполнением. Белый корпус и черные ручка, крышка и дно подчеркнут стиль любого кухонного интерьера.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Чайник электрический Maxwell MW-1079




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
15
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Maxwell MW-1079
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
1.2
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
150х150х200
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Maxwell MW-1079 — это оригинальный дизайн вкупе с качественным исполнением. Белый корпус и черные ручка, крышка и дно подчеркнут стиль любого кухонного интерьера.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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