Чайник электрический BQ KT1839G Черный
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический BQ KT1839G Черный
Чайник BQ KT1839G черный идеально вписывается в повседневную рутину на кухне, где требуется быстрый и надежный нагрев воды для чая или кофе. Этот электрический чайник BQ обеспечивает мощность 2200 Вт, позволяя вскипятить 1,7 литра всего за несколько минут, что особенно удобно для утреннего ритуала или приема гостей. Стильный черный дизайн с элементами жаропрочного стекла добавляет современности интерьеру, а вращение на подставке 360 упрощает использование с любой стороны стола. Чайник электрический стеклянный сочетает прочность и прозрачность корпуса, через который видно уровень воды, что помогает контролировать процесс без лишних действий. Объем 1,7 литра делает его средним по размеру, подходящим для семьи из 34 человек, без излишней громоздкости габариты 214 x 148 x 274 мм позволяют разместить его на любой полке. Функции безопасности включают автоотключение при закипании и при недостаточном количестве воды, плюс защиту от перегрева, что предотвращает аварии и продлевает срок службы. Индикация работы подсвечивает процесс, а механическое управление простое и интуитивное, без лишних кнопок. Чайник с подсветкой подойдет тем, кто ценит удобство в быту: студентам в общежитии, молодым семьям или офисным работникам, нуждающимся в компактном устройстве весом 0,9 кг. Длина шнура 75 см обеспечивает гибкость подключения, а напряжение 220240 В с частотой 50/60 Гц гарантирует стабильную работу в стандартных сетях. Дисковый нагревательный элемент равномерно распределяет тепло, минимизируя накипь, а класс защиты I от поражения током добавляет уверенности в использовании. В комплекте идет руководство по эксплуатации, что облегчает первое знакомство с моделью.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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