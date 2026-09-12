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Чайник электрический StarWind SKS2035 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический StarWind SKS2035

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Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 12
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 13
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 14
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 15
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 16
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 17
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 18
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 19
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 20
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 21
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 22
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 23
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 24
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 25
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 26
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 27
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Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 29
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Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 31
Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
235x215x180
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 12
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 13
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 14
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 15
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 16
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 17
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 18
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 19
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 20
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 21
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 22
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 23
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 24
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 25
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 26
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 27
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 28
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 29
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 30
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 31
  • Чайник электрический StarWind SKS2035 - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702257
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
235x215x180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический StarWind SKS2035

Стильный удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как домашних словиях, так офисах. Выполнен из качественных современных материалов.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKS2035




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
235x215x180
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как домашних словиях, так офисах. Выполнен из качественных современных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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