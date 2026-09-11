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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36

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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 7
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 8
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 9
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.8
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 7
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 8
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 9
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527782
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.8
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.1

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36

Электрический чайник, мощность 1800 Вт, объем 1.8 л, материал корпуса пластик/стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подсветка воды, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK27G36




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.8
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 1800 Вт, объем 1.8 л, материал корпуса пластик/стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подсветка воды, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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