Чайник электрический Ariete 2846 (00C284601AR0), белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714071
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Характеристики
Бренд
Вращение на подставке
да
Длина, м
21
Дополнительный цвет
зеленый
Защита
автоотключение при отсутствии воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, кг.
1.12
Описание товара Чайник электрический Ariete 2846 (00C284601AR0), белый
Чайник электрический Ariete 2846 (00C284601AR0), белый
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: белые
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Бренд
Вращение на подставке
да
Длина, м
21
Дополнительный цвет
зеленый
Защита
автоотключение при отсутствии воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Развернуть
Цвет
белый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Чайник электрический Ariete 2846 (00C284601AR0), белый
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: белые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: белые
Чайник электрический Ariete 2846 (00C284601AR0), белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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