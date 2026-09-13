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Чайник электрический Sonnen KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, двойные стенки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Sonnen KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, двойные стенки

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Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 1
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 2
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 3
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 4
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 5
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 6
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 7
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 8
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 9
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 10
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 11
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 12
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 13
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 14
Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 1
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 2
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 3
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 4
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 5
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 6
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 7
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 8
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 9
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 10
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 11
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 12
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 13
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 14
  • Чайник электрический SONNEN KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, 456374 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720184
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х18
Вес, кг.
1.14

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, двойные стенки

Электрический чайник SONNEN KT-1303 – отличное решение для ежедневного использования или особых моментов с родными и друзьями. Чайник SONNEN KT-1303 – это надёжный и функциональный помощник на вашей кухне. Стильный белый корпус идеально впишется в любой интерьер, а высококачественный термостойкий пластик обеспечивает долговечность и безопасность использования. Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволяет вскипятить воду всего за несколько минут. Объёма 1,7 л достаточно для приготовления кофе или других напитков на 6-7 человек за один раз. Он подойдёт как для большой семьи, так и для офиса. Индикация включения и индикатор уровня воды делают использование чайника ещё более удобным.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, двойные стенки




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONNEN
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник SONNEN KT-1303 – отличное решение для ежедневного использования или особых моментов с родными и друзьями. Чайник SONNEN KT-1303 – это надёжный и функциональный помощник на вашей кухне. Стильный белый корпус идеально впишется в любой интерьер, а высококачественный термостойкий пластик обеспечивает долговечность и безопасность использования. Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволяет вскипятить воду всего за несколько минут. Объёма 1,7 л достаточно для приготовления кофе или других напитков на 6-7 человек за один раз. Он подойдёт как для большой семьи, так и для офиса. Индикация включения и индикатор уровня воды делают использование чайника ещё более удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Sonnen KT-1303, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый, двойные стенки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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