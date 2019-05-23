Чайник электрический Kitfort КТ-641
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 186086
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х18
Вес, кг.
1.4
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-641
Электрический чайник Kitfort КТ-641 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника выполнен из стекла, а крышка и подставка - из сочетания пластика и металла. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Электрический чайник Kitfort КТ-641 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника выполнен из стекла, а крышка и подставка - из сочетания пластика и металла. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Достоинства:
Современный дизайн, подсветка, цена-качество
Недостатки:
нет
Комментарий:
Чайник купил на смену старому Bosсh, который со временем стал протекать.
В чайнике Kitfort понравился дизайн, стекло, подсветка и плотно прилегающая сеточка на носике (чего нет в большинстве стеклянных чайников). После покупки был небольшой запах, который полностью выветрился на вторые сутки. Чайник немного тяжелее обычного пластикового. Удобное расположение кнопки включения - сверху. Измеренная мощность, по прибору составила 1860 Вт.
Достоинства:
Стильный дизайн, большой объем (1.8л), не сильно шумный, стоимость
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
За такие деньги - лучше не найти!
Чайник электрический Kitfort КТ-641 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-641
Достоинства:
Современный дизайн, подсветка, цена-качество
Недостатки:
нет
Комментарий:
Чайник купил на смену старому Bosсh, который со временем стал протекать.
В чайнике Kitfort понравился дизайн, стекло, подсветка и плотно прилегающая сеточка на носике (чего нет в большинстве стеклянных чайников). После покупки был небольшой запах, который полностью выветрился на вторые сутки. Чайник немного тяжелее обычного пластикового. Удобное расположение кнопки включения - сверху. Измеренная мощность, по прибору составила 1860 Вт.
Достоинства:
Стильный дизайн, большой объем (1.8л), не сильно шумный, стоимость
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
За такие деньги - лучше не найти!