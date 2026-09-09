Чайник электрический Vitek VT-7037
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288596
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серый
Защита
блокировка крышки / блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикатор уровня воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.48
Описание товара Чайник электрический Vitek VT-7037
На корпус нанесена шкала уровня воды, что позволит налить в чайник столько воды, сколько вам будет необходимо. Для удобства пользования модель предусматривает индикаторы включения и уровня воды. При закипании воды срабатывает автоматическое выключение, что позволяет не следить за процессом, и заниматься смело своими делами.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 790 руб.510 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитЧайник электрический Philips HD9306/02
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274B
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK6A514, красный
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P424
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P423
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P420
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серый
Защита
блокировка крышки / блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикатор уровня воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
На корпус нанесена шкала уровня воды, что позволит налить в чайник столько воды, сколько вам будет необходимо. Для удобства пользования модель предусматривает индикаторы включения и уровня воды. При закипании воды срабатывает автоматическое выключение, что позволяет не следить за процессом, и заниматься смело своими делами.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
Чайник электрический Vitek VT-7037 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Vitek VT-7037