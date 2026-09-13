Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный
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Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719894
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.32
Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный
Scarlett SC-EK21S45 – электрический чайник мощностью 2200 Вт и объемом 1.5 л оснащён автоматической системой открывания крышки. Двойные стенки корпуса чайника помогают сохранить тепло и обеспечить безопасное прикосновение, встроенное окно позволит контролировать уровень воды. Система защиты SAFE WORK с автоотключением при закипании и защитой от включения без воды делает эксплуатацию прибора безопасной. Прозрачное окно, находящееся на корпусе чайника позволяет отслеживать уровень наполнения чайника.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.85
Страна производитель
Китай
Scarlett SC-EK21S45 – электрический чайник мощностью 2200 Вт и объемом 1.5 л оснащён автоматической системой открывания крышки. Двойные стенки корпуса чайника помогают сохранить тепло и обеспечить безопасное прикосновение, встроенное окно позволит контролировать уровень воды. Система защиты SAFE WORK с автоотключением при закипании и защитой от включения без воды делает эксплуатацию прибора безопасной. Прозрачное окно, находящееся на корпусе чайника позволяет отслеживать уровень наполнения чайника.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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