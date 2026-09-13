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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный

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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 7
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 8
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 9
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 10
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 11
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 12
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.85
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 7
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 8
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 9
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 10
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 11
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 12
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719894
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.32

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный

Scarlett SC-EK21S45 – электрический чайник мощностью 2200 Вт и объемом 1.5 л оснащён автоматической системой открывания крышки. Двойные стенки корпуса чайника помогают сохранить тепло и обеспечить безопасное прикосновение, встроенное окно позволит контролировать уровень воды. Система защиты SAFE WORK с автоотключением при закипании и защитой от включения без воды делает эксплуатацию прибора безопасной. Прозрачное окно, находящееся на корпусе чайника позволяет отслеживать уровень наполнения чайника.

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK21S45 черный




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.85
Страна производитель
Китай
Описание
Scarlett SC-EK21S45 – электрический чайник мощностью 2200 Вт и объемом 1.5 л оснащён автоматической системой открывания крышки. Двойные стенки корпуса чайника помогают сохранить тепло и обеспечить безопасное прикосновение, встроенное окно позволит контролировать уровень воды. Система защиты SAFE WORK с автоотключением при закипании и защитой от включения без воды делает эксплуатацию прибора безопасной. Прозрачное окно, находящееся на корпусе чайника позволяет отслеживать уровень наполнения чайника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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