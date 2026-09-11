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Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-G3803

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Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518336
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3803

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 Электрочайник Hyundai HYK-G3803 выполнен из термостойкого боросиликатного стекла и содержит голубую подсветку. Она активируется при включении устройства и позволяет ему выглядеть эффектно. Элемент нагрева прибора спрятан в подставке и обладает мощностью 2200 Вт, что позволяет ему нагревать воду за несколько минут. Вращение на подставке обеспечивает легкую установку устройства в любом положении. Для компактного хранения шнура его можно намотать на основание подставку с обратной стороны. Объем резервуара Hyundai HYK-G3803 составляет 1.7 л, что позволяет получить достаточно горячей воды для приготовления напитка для каждого в семье. Благодаря прозрачным стенкам корпуса и мерной шкале на нем удобно отслеживать уровень воды в резервуаре. Безопасная эксплуатация прибора обусловлена поддержкой защитного отключения при отсутствии воды и автоматическим отключением при закипании. Смотрите также: Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрочайники , недорогие , 1.5 л , 2 л , металлические , с терморегулятором , с заварочным чайником , маленькие , большие , бесшумные , премиум класса , белые Теги товара: стеклянные , с подсветкой , стеклянные с подсветкой , без пластика внутри

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G3803




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 Электрочайник Hyundai HYK-G3803 выполнен из термостойкого боросиликатного стекла и содержит голубую подсветку. Она активируется при включении устройства и позволяет ему выглядеть эффектно. Элемент нагрева прибора спрятан в подставке и обладает мощностью 2200 Вт, что позволяет ему нагревать воду за несколько минут. Вращение на подставке обеспечивает легкую установку устройства в любом положении. Для компактного хранения шнура его можно намотать на основание подставку с обратной стороны. Объем резервуара Hyundai HYK-G3803 составляет 1.7 л, что позволяет получить достаточно горячей воды для приготовления напитка для каждого в семье. Благодаря прозрачным стенкам корпуса и мерной шкале на нем удобно отслеживать уровень воды в резервуаре. Безопасная эксплуатация прибора обусловлена поддержкой защитного отключения при отсутствии воды и автоматическим отключением при закипании. Смотрите также: Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрочайники , недорогие , 1.5 л , 2 л , металлические , с терморегулятором , с заварочным чайником , маленькие , большие , бесшумные , премиум класса , белые Теги товара: стеклянные , с подсветкой , стеклянные с подсветкой , без пластика внутри
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Отзывы


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