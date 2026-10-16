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Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный

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Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636970
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х17
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный

Электрический чайник Kitfort КТ-6612 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Полный чайник закипает примерно за 6 минут. Ёмкость 1.7 л. Корпус и крышка чайника изнутри выполнены из нержавеющей стали, а снаружи — из пластика. Максимальная отметка нанесена на внутреннюю часть корпуса. КТ-6612 имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье. Управление осуществляется с помощью кнопки «Вкл/Выкл», которая расположена на ручке. При включении чайника загорается индикатор нагрева. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. Для увеличения срока службы чайника своевременно удаляйте накипь. Поместите в чайник специальное средство, залейте 0.5 л воды и доведите до кипения. После вскипятите в нем воду и слейте её. Для предотвращения накипи используйте фильтрованную воду.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Kitfort КТ-6612 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Полный чайник закипает примерно за 6 минут. Ёмкость 1.7 л. Корпус и крышка чайника изнутри выполнены из нержавеющей стали, а снаружи — из пластика. Максимальная отметка нанесена на внутреннюю часть корпуса. КТ-6612 имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье. Управление осуществляется с помощью кнопки «Вкл/Выкл», которая расположена на ручке. При включении чайника загорается индикатор нагрева. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. Для увеличения срока службы чайника своевременно удаляйте накипь. Поместите в чайник специальное средство, залейте 0.5 л воды и доведите до кипения. После вскипятите в нем воду и слейте её. Для предотвращения накипи используйте фильтрованную воду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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