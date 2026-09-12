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Чайник электрический Kitfort КТ-6632 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6632

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Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 7
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 8
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 9
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 10
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 11
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 12
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 13
Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 8
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 9
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 10
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 11
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 12
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 13
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6632 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657976
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
желтый/прозрачный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый/черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикатор уровня воды, индикация включения, отсек для хранения шнура
Серия
Kitfort Penguin Pack
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х18
Вес, кг.
1.1

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6632

Электрический чайник Kitfort КТ-6633 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Корпус чайника выполнен из стекла и пластика. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Полный чайник закипает приблизительно за 6 минут. Нагревательный элемент у чайника в донной части. Сверху он закрыт пластиной из нержавеющей стали, что препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды. При включении чайника загорается подсветка около дна прибора, которая является индикатором работы. Чайник автоматически выключается при закипании и снятии с подставки, имеет защиту от перегрева и включения без воды. Подставка с центральным контактом даёт возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. КТ-6634 выполнен в дизайне коллекции «Penguin Pack», который отражает энергию и яркость нового маскота – пингвина по имени Питер. В комплекте с прибором вы найдёте креативный магнит с этим персонажем. Соберите всю коллекцию китов и пингвинов!

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6632




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
желтый/прозрачный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый/черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикатор уровня воды, индикация включения, отсек для хранения шнура
Серия
Kitfort Penguin Pack
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Kitfort КТ-6633 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Корпус чайника выполнен из стекла и пластика. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Полный чайник закипает приблизительно за 6 минут. Нагревательный элемент у чайника в донной части. Сверху он закрыт пластиной из нержавеющей стали, что препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды. При включении чайника загорается подсветка около дна прибора, которая является индикатором работы. Чайник автоматически выключается при закипании и снятии с подставки, имеет защиту от перегрева и включения без воды. Подставка с центральным контактом даёт возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. КТ-6634 выполнен в дизайне коллекции «Penguin Pack», который отражает энергию и яркость нового маскота – пингвина по имени Питер. В комплекте с прибором вы найдёте креативный магнит с этим персонажем. Соберите всю коллекцию китов и пингвинов!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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