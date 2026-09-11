Чайник электрический StarWind SKG1053
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический StarWind SKG1053
Чайник Starwind SKG1053 предназначен для домашнего использования. Он рассчитан на семейство из двух-трех человек, будет незаменимым помощником в хозяйстве. Также чайник подходит и для внутрикорпоративного применения ради снабжения кипятком в обеденное время сотрудников небольшой фирмы. Закрытая спираль мощностью 1,5 кВт за считанные минуты доводит до температуры кипения воду питьевого качества, налитую в объеме 1,8 л. Индикатор включения наглядно демонстрирует выбранный пользователем режим. При снятии с подставки сразу происходит отключение. Кнопками управления удобно пользоваться, как и рукояткой с эргономичной формой.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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