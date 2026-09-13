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Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-G4505

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Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
255x225x205
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4505 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703721
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
255x225x205
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х21
Вес, кг.
1.4

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G4505

Электрочайник Hyundai HYK-G4505 – элегантная модель с базовым функционалом, которая обеспечит быстрое кипячение воды для завтрака или чаепития всей семьи. Устройство получило в свое оснащение нагревательный элемент мощностью 2200 Вт, благодаря которому на кипячение полного резервуара будет уходить минимум времени. Расположение нагревательного элемента на дне чайника под пластиной из нержавеющей стали способствует его простой очистке от загрязнений не только снаружи, но и изнутри. Благодаря прозрачному корпусу из термостойкого стекла вы сможете без особых проблем увидеть объем оставшейся в резервуаре воды. Благодаря наличию в носике электрочайника Hyundai HYK-G4505 фильтра в чашку попадет только кипяток, без мельчайших частичек накипи, которые могут содержаться в воде из-под крана. В процессе кипячения воды корпус устройства подсвечивается мягким голубым цветом. Чайник свободно вращается на базе питания на 360 градусов, что позволит брать его с любой стороны для более комфортной и безопасной эксплуатации. В модели реализована защита от включения без воды и автоматическое отключение после закипания.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G4505




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
255x225x205
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Hyundai HYK-G4505 – элегантная модель с базовым функционалом, которая обеспечит быстрое кипячение воды для завтрака или чаепития всей семьи. Устройство получило в свое оснащение нагревательный элемент мощностью 2200 Вт, благодаря которому на кипячение полного резервуара будет уходить минимум времени. Расположение нагревательного элемента на дне чайника под пластиной из нержавеющей стали способствует его простой очистке от загрязнений не только снаружи, но и изнутри. Благодаря прозрачному корпусу из термостойкого стекла вы сможете без особых проблем увидеть объем оставшейся в резервуаре воды. Благодаря наличию в носике электрочайника Hyundai HYK-G4505 фильтра в чашку попадет только кипяток, без мельчайших частичек накипи, которые могут содержаться в воде из-под крана. В процессе кипячения воды корпус устройства подсвечивается мягким голубым цветом. Чайник свободно вращается на базе питания на 360 градусов, что позволит брать его с любой стороны для более комфортной и безопасной эксплуатации. В модели реализована защита от включения без воды и автоматическое отключение после закипания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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