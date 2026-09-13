Чайник электрический Hyundai HYK-G4505
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G4505
Электрочайник Hyundai HYK-G4505 – элегантная модель с базовым функционалом, которая обеспечит быстрое кипячение воды для завтрака или чаепития всей семьи. Устройство получило в свое оснащение нагревательный элемент мощностью 2200 Вт, благодаря которому на кипячение полного резервуара будет уходить минимум времени. Расположение нагревательного элемента на дне чайника под пластиной из нержавеющей стали способствует его простой очистке от загрязнений не только снаружи, но и изнутри. Благодаря прозрачному корпусу из термостойкого стекла вы сможете без особых проблем увидеть объем оставшейся в резервуаре воды. Благодаря наличию в носике электрочайника Hyundai HYK-G4505 фильтра в чашку попадет только кипяток, без мельчайших частичек накипи, которые могут содержаться в воде из-под крана. В процессе кипячения воды корпус устройства подсвечивается мягким голубым цветом. Чайник свободно вращается на базе питания на 360 градусов, что позволит брать его с любой стороны для более комфортной и безопасной эксплуатации. В модели реализована защита от включения без воды и автоматическое отключение после закипания.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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