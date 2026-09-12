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Чайник электрический Midea MK-8017 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Midea MK-8017

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Чайник электрический Midea MK-8017 - фото 2
Чайник электрический Midea MK-8017 - фото 3
Чайник электрический Midea MK-8017 - фото 4
Чайник электрический Midea MK-8017 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
230 х 200 х 260 мм
  • Чайник электрический Midea MK-8017 - фото 1
  • Чайник электрический Midea MK-8017 - фото 2
  • Чайник электрический Midea MK-8017 - фото 3
  • Чайник электрический Midea MK-8017 - фото 4
  • Чайник электрический Midea MK-8017 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693465
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
230 х 200 х 260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х20
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Midea MK-8017

Электрочайник Midea — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для современной кухни. С элегантным корпусом из стекла, этот чайник становится не только практичным прибором, но и стильным элементом вашего интерьера. Белый цвет добавляет ему свежести и утонченности. Обладая мощностью 2200 Вт, чайник быстро нагревает воду, экономя ваше время и электроэнергию. Вместительный объем 1,7 литра позволяет приготовить горячие напитки для всей семьи или для большой компании друзей. Закрытый нагревательный элемент способствует равномерному подогреву воды и упрощает уход за прибором, препятствуя образованию накипи. Длина сетевого шнура составляет 0,8 метра, обеспечивая удобство использования и размещения на кухне. Приятная подсветка добавляет изюминку эксплуатации, создавая уютную атмосферу, а также помогает визуально контролировать процесс кипячения. Общий вес электрочайника составляет всего 1,12 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Электрочайник Midea станет надежным помощником для тех, кто ценит комфорт, качество и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Чайник электрический Midea MK-8017




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
230 х 200 х 260 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Midea — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для современной кухни. С элегантным корпусом из стекла, этот чайник становится не только практичным прибором, но и стильным элементом вашего интерьера. Белый цвет добавляет ему свежести и утонченности. Обладая мощностью 2200 Вт, чайник быстро нагревает воду, экономя ваше время и электроэнергию. Вместительный объем 1,7 литра позволяет приготовить горячие напитки для всей семьи или для большой компании друзей. Закрытый нагревательный элемент способствует равномерному подогреву воды и упрощает уход за прибором, препятствуя образованию накипи. Длина сетевого шнура составляет 0,8 метра, обеспечивая удобство использования и размещения на кухне. Приятная подсветка добавляет изюминку эксплуатации, создавая уютную атмосферу, а также помогает визуально контролировать процесс кипячения. Общий вес электрочайника составляет всего 1,12 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Электрочайник Midea станет надежным помощником для тех, кто ценит комфорт, качество и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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