Чайник электрический Midea MK-8017
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Midea MK-8017
Электрочайник Midea — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для современной кухни. С элегантным корпусом из стекла, этот чайник становится не только практичным прибором, но и стильным элементом вашего интерьера. Белый цвет добавляет ему свежести и утонченности. Обладая мощностью 2200 Вт, чайник быстро нагревает воду, экономя ваше время и электроэнергию. Вместительный объем 1,7 литра позволяет приготовить горячие напитки для всей семьи или для большой компании друзей. Закрытый нагревательный элемент способствует равномерному подогреву воды и упрощает уход за прибором, препятствуя образованию накипи. Длина сетевого шнура составляет 0,8 метра, обеспечивая удобство использования и размещения на кухне. Приятная подсветка добавляет изюминку эксплуатации, создавая уютную атмосферу, а также помогает визуально контролировать процесс кипячения. Общий вес электрочайника составляет всего 1,12 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Электрочайник Midea станет надежным помощником для тех, кто ценит комфорт, качество и стиль в одном устройстве.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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