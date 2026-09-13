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Чайник электрический Sonnen KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, двойные стенки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Sonnen KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, двойные стенки

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Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 1
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 2
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 3
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 4
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 5
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 6
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 7
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем, л
1.7
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 1
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 2
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 3
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 4
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 5
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 6
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 7
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, 454690 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719526
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Объем, л
1.7
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х21
Вес, кг.
1.31

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, двойные стенки

Чайник SONNEN KT-8723G станет незаменимым помощником на вашей кухне или в офисе и поможет приготовить большое количество согревающих напитков. Объем чайника – 1.7 литра, что позволяет нагреть достаточное количество воды для нескольких человек. Мощность прибора составляет 2200 Вт, так вода нагревается до необходимой температуры за считанные минуты. Чайник имеет двойные стенки: внутренняя колба из нержавеющей стали, внешнее покрытие из термостойкого пластика. Такой корпус способствует длительному сохранению тепла, а также обеспечивает безопасность при касании. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, двойные стенки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONNEN
Объем, л
1.7
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник SONNEN KT-8723G станет незаменимым помощником на вашей кухне или в офисе и поможет приготовить большое количество согревающих напитков. Объем чайника – 1.7 литра, что позволяет нагреть достаточное количество воды для нескольких человек. Мощность прибора составляет 2200 Вт, так вода нагревается до необходимой температуры за считанные минуты. Чайник имеет двойные стенки: внутренняя колба из нержавеющей стали, внешнее покрытие из термостойкого пластика. Такой корпус способствует длительному сохранению тепла, а также обеспечивает безопасность при касании. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Sonnen KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, двойные стенки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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