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Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый,

29 Отзывы
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Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.69
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511244
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
регулировка температуры
Дополнительный цвет
салатовый
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
фильтр-ситечко
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.69
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х17
Вес, кг.
1.27

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый,

Стильный чайник Kitfort КТ-6140 выполнен из сочетания стекла, пластика и нержавеющей стали. За счёт оригинального дизайна он идеально впишется в любой интерьер. Ёмкость чайника составляет 1,7 л. Такого объёма хватит, чтобы угостить вкусным чаем всю семью! С нашей техникой очень легко подружиться, потому что она не только лёгкая и функциональная, но и будто живая с весёлыми глазами. Никого не оставит равнодушным! В любой момент вы можете отклеить этот стикер без вреда для поверхности. Чайник оснащён электронным терморегулятором и может нагреть воду от 40 до 100 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогрева детского питания. Температура контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком. Корпус чайника выполнен из экологически чистого термостойкого стекла. Он имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье, а также съёмный фильтр-сетку для защиты от накипи. При включении чайника по периметру дна загорается подсветка, которая является индикатором работы и одновременно художественно подсвечивает воду разными цветами в зависимости от температурного режима.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый,

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Максим Лёвин

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, беру уже второй - для себя, первый купил родителям. Позволяет нагревать воду для кофе до 90 градусов. Фильтрованную воду вообще не кипячу. Режимы 40-70 для тёплой воды по утрам. Ну и по-моему экономия электричества :₽
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Игорь В.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник супер греет в разных режимах, разные подсветки, сколько послужит время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Надежда Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Класный чайник. Быстрая доставка. Очень понравился!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Инесса К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайником довольна вся семья
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Мари

Достоинства:


Комментарий:
Хороший электрический чайник Быстро нагревается. Имеет несколько температурных режимов, что очень удобно! Разные подсветки, в зависимости от температурного режима. Симпатичный дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
беру второй чайник такой модели. первый отслужил 4 года просто безупречно. а потом вылетела сеточка от накипи, которая и в принципе то не нужна) но, вот он, повод для приобретения нового чайника! очень нравиться возможность не кипятить, а подогревать чайник до нужной температуры. и при выборе между стеклянным и корпусом и корпусом из нержавейки выбираю стекло. всегда видно сколько воды, не пора ли лимонку кипятить, и подсветочка веселая)))
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Альбина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, практичный чайник. Всё работает, работает тихо. Я довольна покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Доброгаева Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, был с такими же функциями и поэтому искала именно такой же. Пришел на два дня раньше заявленого срока. Целый, без посторонних запахов, за целосность переживала т.к. стекло. В общем супер чайник, с выбором температуры, подсветкой и звуковым сопровождением.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, брал в подарок, все довольны!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
Самый практичный чайник! Делает любую температуру! Работает 2 года и я купил второй!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Это моя любовь! Отличный, удобный, красивый! регулятор температуры незаменимая вещь для меня: экономит время и не надо перегревать и кипятить сто раз воду. Работает у меня чайник уже пару месяцев, без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Валентинка

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь не первый год, служит верой и правдой, очень нравиться. Чтобы не кипятить есть выбор желаемой температуры подогрева, у каждой температуры своя подсветка, что очень удобно. Спасибо производителю
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. Красивый дизайн, закипает быстро, можно выбрать температуру подогрева для каждой температуры своя подсветка (не запутаешься). Спасибо поставщику за небольшой сувенир. Очень приятно.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока все нравится, работает исправно, пластиком не пахнет
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит и работает хорошо. Могу рекомендовать.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
Выполняет свои функции, вода нагревается до разных температур. Весело подсвечивает разными огоньками при нагревании!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Ксения С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайничек. всё работает. мне понравился и цена адекватная
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю чайник данной фирмы уже второй раз. Первый чайник до сих пор служит, уже 4 года. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Бокарева О.

Достоинства:


Комментарий:
Не смотря на сломанную крышку, которую обнаружили лишь на второй день, чайник понравился. Быстро закипает. Имеет несколько температурных режимов, это очень удобно. Гармонично вписался в интерьер кухни. Красивая подсветка радует ежедневно.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, подходит к интерьеру
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дизайн чайника очень понравился. управление удобное, просто нажимаешь кнопочки. для каждой температуры свой цвет. очень понравилась сеточка. крышка прилигает плотно. при закипании издаёт звук, что вода закипела. я довольна покупкой, надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный чайник. Прекрасно сделан. Заказала сразу два, оба были исправными. У одного коробка была помята, но с чайником все было в порядке. Спасибо за такие прекрасные чайники!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
марина т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник,посмотрим сколько прослужит,при выключении дает сигнал что очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Срочно надо было найти чайник взамен вышедшего из строя с системой Аква Вэй (отломалась маленькая пластиковая оська у крышки, крышка перестала возвращаться в исходное закрытое положение и чайник понятно не выключался при закипании). Поэтому искал уже чайник с обычным надёжным заливом воды, ну и опять же стеклянный. И так как техники Kitfort куплено было за последние 8 лет немало, начал смотреть этой марки. 5 минут и уже заказал.. и вот оно счастье: стекло, верхний широкий залив, различные 4 режима нагрева (от 40 градусов и выше), каждому из которого соответствует разная подсветка, быстрое закипание, при этом нешумный, ну и выглядит очень даже хорошо! Я доволен на 100%, всем рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Тихий, приятный цвет, может подогревать воду до нескольких промежуточных температур. Особенно применимо для молодых мам - температура 40 градусов. Не на всех аналогах есть. Из минусов - неотключаемый звук при установке на подставку. Не всегда хочется слушать писк ночью. П.с. Несмотря на это, покупаем уже второй, очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник: выполняет свои функции. эту модель выбрала из-за температурных режимов и цены (ниже чем у аналогов). для разведения смеси и каши ребенку-незаменимая вещь. мне удобно,что управление на ручке,а не подставке, так подставка не занимает много места. ощущение,что пластик хлипкий в сравнении со старым чайником из минусов - звуковой сигнал при установке чайника, "весь дом" слышит,что я пью ночью чай)
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Влад Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший за свою цену. Конструкция проще чем, например, у Tefal но удобство пользования не хуже, возможно износится немного быстрее.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
регулировка температуры
Дополнительный цвет
салатовый
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
фильтр-ситечко
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.69
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный чайник Kitfort КТ-6140 выполнен из сочетания стекла, пластика и нержавеющей стали. За счёт оригинального дизайна он идеально впишется в любой интерьер. Ёмкость чайника составляет 1,7 л. Такого объёма хватит, чтобы угостить вкусным чаем всю семью! С нашей техникой очень легко подружиться, потому что она не только лёгкая и функциональная, но и будто живая с весёлыми глазами. Никого не оставит равнодушным! В любой момент вы можете отклеить этот стикер без вреда для поверхности. Чайник оснащён электронным терморегулятором и может нагреть воду от 40 до 100 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогрева детского питания. Температура контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком. Корпус чайника выполнен из экологически чистого термостойкого стекла. Он имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье, а также съёмный фильтр-сетку для защиты от накипи. При включении чайника по периметру дна загорается подсветка, которая является индикатором работы и одновременно художественно подсвечивает воду разными цветами в зависимости от температурного режима.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Максим Лёвин

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, беру уже второй - для себя, первый купил родителям. Позволяет нагревать воду для кофе до 90 градусов. Фильтрованную воду вообще не кипячу. Режимы 40-70 для тёплой воды по утрам. Ну и по-моему экономия электричества :₽
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Игорь В.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник супер греет в разных режимах, разные подсветки, сколько послужит время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Надежда Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Класный чайник. Быстрая доставка. Очень понравился!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Инесса К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайником довольна вся семья
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Мари

Достоинства:


Комментарий:
Хороший электрический чайник Быстро нагревается. Имеет несколько температурных режимов, что очень удобно! Разные подсветки, в зависимости от температурного режима. Симпатичный дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
беру второй чайник такой модели. первый отслужил 4 года просто безупречно. а потом вылетела сеточка от накипи, которая и в принципе то не нужна) но, вот он, повод для приобретения нового чайника! очень нравиться возможность не кипятить, а подогревать чайник до нужной температуры. и при выборе между стеклянным и корпусом и корпусом из нержавейки выбираю стекло. всегда видно сколько воды, не пора ли лимонку кипятить, и подсветочка веселая)))
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Альбина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, практичный чайник. Всё работает, работает тихо. Я довольна покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Доброгаева Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, был с такими же функциями и поэтому искала именно такой же. Пришел на два дня раньше заявленого срока. Целый, без посторонних запахов, за целосность переживала т.к. стекло. В общем супер чайник, с выбором температуры, подсветкой и звуковым сопровождением.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, брал в подарок, все довольны!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
Самый практичный чайник! Делает любую температуру! Работает 2 года и я купил второй!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Это моя любовь! Отличный, удобный, красивый! регулятор температуры незаменимая вещь для меня: экономит время и не надо перегревать и кипятить сто раз воду. Работает у меня чайник уже пару месяцев, без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Валентинка

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь не первый год, служит верой и правдой, очень нравиться. Чтобы не кипятить есть выбор желаемой температуры подогрева, у каждой температуры своя подсветка, что очень удобно. Спасибо производителю
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. Красивый дизайн, закипает быстро, можно выбрать температуру подогрева для каждой температуры своя подсветка (не запутаешься). Спасибо поставщику за небольшой сувенир. Очень приятно.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока все нравится, работает исправно, пластиком не пахнет
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит и работает хорошо. Могу рекомендовать.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
Выполняет свои функции, вода нагревается до разных температур. Весело подсвечивает разными огоньками при нагревании!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Ксения С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайничек. всё работает. мне понравился и цена адекватная
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю чайник данной фирмы уже второй раз. Первый чайник до сих пор служит, уже 4 года. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Бокарева О.

Достоинства:


Комментарий:
Не смотря на сломанную крышку, которую обнаружили лишь на второй день, чайник понравился. Быстро закипает. Имеет несколько температурных режимов, это очень удобно. Гармонично вписался в интерьер кухни. Красивая подсветка радует ежедневно.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, подходит к интерьеру
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дизайн чайника очень понравился. управление удобное, просто нажимаешь кнопочки. для каждой температуры свой цвет. очень понравилась сеточка. крышка прилигает плотно. при закипании издаёт звук, что вода закипела. я довольна покупкой, надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный чайник. Прекрасно сделан. Заказала сразу два, оба были исправными. У одного коробка была помята, но с чайником все было в порядке. Спасибо за такие прекрасные чайники!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
марина т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник,посмотрим сколько прослужит,при выключении дает сигнал что очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Срочно надо было найти чайник взамен вышедшего из строя с системой Аква Вэй (отломалась маленькая пластиковая оська у крышки, крышка перестала возвращаться в исходное закрытое положение и чайник понятно не выключался при закипании). Поэтому искал уже чайник с обычным надёжным заливом воды, ну и опять же стеклянный. И так как техники Kitfort куплено было за последние 8 лет немало, начал смотреть этой марки. 5 минут и уже заказал.. и вот оно счастье: стекло, верхний широкий залив, различные 4 режима нагрева (от 40 градусов и выше), каждому из которого соответствует разная подсветка, быстрое закипание, при этом нешумный, ну и выглядит очень даже хорошо! Я доволен на 100%, всем рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Тихий, приятный цвет, может подогревать воду до нескольких промежуточных температур. Особенно применимо для молодых мам - температура 40 градусов. Не на всех аналогах есть. Из минусов - неотключаемый звук при установке на подставку. Не всегда хочется слушать писк ночью. П.с. Несмотря на это, покупаем уже второй, очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник: выполняет свои функции. эту модель выбрала из-за температурных режимов и цены (ниже чем у аналогов). для разведения смеси и каши ребенку-незаменимая вещь. мне удобно,что управление на ручке,а не подставке, так подставка не занимает много места. ощущение,что пластик хлипкий в сравнении со старым чайником из минусов - звуковой сигнал при установке чайника, "весь дом" слышит,что я пью ночью чай)
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Влад Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший за свою цену. Конструкция проще чем, например, у Tefal но удобство пользования не хуже, возможно износится немного быстрее.


Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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