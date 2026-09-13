Чайник электрический Hyundai HYK-G2807
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G2807
Чайник Hyundai HYK-G2807 станет ярким акцентом в любом интерьере. Его бирюзовый цвет и яркая подсветка по праву привлекают к себе внимание. Большая емкость для кипячения рассчитана на 1.8 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить несколько чашек горячего напитка. Мощность электроприбора в 2200 Вт дает возможность вскипятить жидкость в короткие сроки. Спираль раскрытого типа позволяет кипятить воду в незначительном количестве. Функция вращение на подставке дает возможность ставить чайник так, как удобно, не поворачивая контактную группу. Фильтр, расположенный в носике, задержит взвесь. Система защиты не позволит устройству работать без воды.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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