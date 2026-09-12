Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, черный
Polaris PWK 1803C Water Way Pro – чайник с запатентованной технологией залива воды без открытия крышки WaterWayPro. Крышка оснащена специальным клапаном, который открывается под весом воды, а вам останется лишь подставить чайник под струю с любым напором. Корпус выполнен из высококачественного пластика, экологичного и безопасного. На дне чайника – сталь нового поколения Promedic, устойчива к деформации и удобна в очистке от накипи. Электрический чайник оснащен фильтром для очистки воды, который задерживает накипь. Корпус вращается на базе на 360?. Установлен английский контроллер STRIX, который отвечает за включение и своевременное отключение после закипания и обеспечивает 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования. Предусмотрена блокировка включения без воды.
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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